Okan Buruk'un transferdeki hedefi 10 numara
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri, forvet arkasına kaliteli bir isim kazandırmak. Sarı-kırmızılı yöneticiler, ilgilendikleri iki oyuncuda anlaşma noktasına yaklaştı. Son kararı ise Okan Buruk verecek.
Galatasaray’da orta saha transferi için adayların ikiye indiği iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların Schalke’de forma giyen Amine Harit ve Midtjylland'dan Evander arasında seçim yapacağı ileri sürüldü.
AMINE HARIT İKNA EDİLECEK
İddiaya göre, Schalke ile Amine Harit konusunda anlaşma sağlandı, Alman ekibinin bonservis ücretinde 9 milyon Euro’dan 4.5 milyon Euro'ya indiği belirtildi. Sıra Faslı oyuncuyu iknaya geldi. Yıllık 4 milyon Euro talep eden 25 yaşındaki oyuncunun indirime gitmesi için girişimler sürdürülüyor.
EVANDER'İN KULÜBÜ İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Brezilyalı Evander da Silva Ferreira konusunda ise oyuncuyla anlaşma sağlanırken, kulübü Midtjylland ile pazarlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılıların 1 milyon Euro civarındaki yıllık maaş önerisini kabul eden oyuncu için 3 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Danimarka ekibi 8 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Galatasaray ise en son 6.5 milyon Euro'ya çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk'un kararı sonrası iki isimden biri için bu hafta son girişimler yapılacak ve iki 10 numaradan biri kadroya katılacak.
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