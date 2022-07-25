Galatasaray için sürpriz iddia: Christian Kouame için teklif yapıldı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:58

Galatasaray'da hücum hattı için transfer çalışmaları devam ederken, İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan haberde; Fiorentina'nın, Christian Kouame'yi takımda tutmayacağı ve transfer tekliflerine hazır olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların da 24 yaşındaki futbolcu için bir teklifinin olduğu aktarıldı.

Fildişili futbolcu için teklif yapan diğer kulübün de, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Anderlecht olduğu vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Kouame'nin Fiorentina ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Esas mevkiisi santrfor olan Kouame, kanatlarda da forma giyebiliyor.

Geçen sezonu Anderlecht'te kiralık olarak geçiren Christian Kouame, Belçika temsilcisinde, 35 maçta, 13 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.