Galatasaray için sürpriz iddia: Christian Kouame için teklif yapıldı
Fiorentina'nın 24 yaşındaki Fildişili futbolcusu Christian Kouame'yi takımda tutmak istemediği ve Galatasaray'ın oyuncu için teklif yaptığı iddia edildi.
Galatasaray'da hücum hattı için transfer çalışmaları devam ederken, İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan haberde; Fiorentina'nın, Christian Kouame'yi takımda tutmayacağı ve transfer tekliflerine hazır olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların da 24 yaşındaki futbolcu için bir teklifinin olduğu aktarıldı.
Fildişili futbolcu için teklif yapan diğer kulübün de, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Anderlecht olduğu vurgulandı.
PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Kouame'nin Fiorentina ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Esas mevkiisi santrfor olan Kouame, kanatlarda da forma giyebiliyor.
Geçen sezonu Anderlecht'te kiralık olarak geçiren Christian Kouame, Belçika temsilcisinde, 35 maçta, 13 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.
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