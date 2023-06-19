Yayınlanma: 19.06.2023 - 17:18

Güncelleme: 19.06.2023 - 17:18

Galatasaray'dan ayrılan Okan Kocuk'un yeni takımı belli oldu. 27 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'a transfer oldu. Karadeniz ekibi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla transferi duyurdu. Futbolseverler, Okan Kocuk'un kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Okan Kocuk kimdir, nereli, kaç yaşında? Okan Kocuk hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Okan Kocuk hakkında merak edilenler...

OKAN KOCUK KİMDİR?

Okan Kocuk, 27 Temmuz 1995 yılında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. Futbola da Mustafakemalpaşaspor'da başlayan Okan, 2008'de Bursaspor altyapısına transfer oldu. 2015 yılında Bursaspor'la profesyonel sözleşme imzaladı.

2016-17 sezonunda 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderildi. Burada 23'ü lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. 2017-18 sezonunda 1. Lig takımlarından İstanbulspor'a kiralanan futbolcu burada ise 34'ü lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 37 maçta forma giydi.

2018-19 sezonunda Bursaspor'a dönen futbolcu ligde takımıyla 22 maça çıktı ve 1980 dakika sahada kaldı. 2019-20 sezonunda Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. 9 Temmuz 2021 tarihinde Giresunspor'a geçici transferi duyuruldu. Mayıs 2022 Mayıs'de, sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a döndü.

OKAN KOCUK HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2015-2019 Bursaspor

2016-2017 Bandırmaspor (kiralık)

2017-2018 İstanbulspor (kiralık)

2019-2023 Galatasaray

2021-2022 Giresunspor (kiralık)

2023- Samsunspor

OKAN KOCUK MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2011 Türkiye U-16

2011-2012 Türkiye U-17

2012-2013 Türkiye U-18

2014 Türkiye U-19

2014-2015 Türkiye U-20

2015-2016 Türkiye U-21