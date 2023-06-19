Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:37

Güncelleme: 19.06.2023 - 15:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı ve partinin Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut hayatını kaybetti. Nuhut, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Kenan Nuhut'un kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi partilerde görev yaptığı araştırılıyor. Kenan Nuhut'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Kenan Nuhut kimdir, nereli? Kenan Nuhut kaç yaşında, neden öldü? İşte, Kenan Nuhut hakkında merak edilenler...

KENAN NUHUT KİMDİR?

1 Şubat 1956 Çorum (Merkez) doğumlu olan Kenan Nuhut, ilkokul tahsilinden sonra Ortaokul ve Liseyi Ankara’da bitirdi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Bulunduğu görevler, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 2 dönem Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyeliği yaptı. Federasyon başkanlığı döneminde milli takım sporcuları, Avrupa ve dünya organizasyonlarında sayısız rekorlara ve şampiyonluklara imza atmışlardır. 2004 Atina olimpiyatlarında 3 altın 1 bronz madalya ile birlikte bir kadın sporcumuzun (Nurcan Taylan), Olimpiyat şampiyonluğu, Türk Milletine bir ilki yaşatmıştır.

Uluslararası başarılarından dolayı Kenan Nuhut’a (IWF) Dünya Halter Federasyonunca nişan verilmiştir. Ankara Çorumlular Birliği kurucu üyesi olup uzun süre başkanlığını da yapmıştır. Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu ve ÇORSİAD kurucu üyeliği yapmıştır. 30 Mart 2014 Yerel Seçiminde CHP’den Çorum Belediye Başkan Adayı olmuştur. 24 Haziran 2018 yılında yapılan 27. dönem Milletvekilliği genel seçiminlerinde CHP Ankara Milletvekili adayı olmuştur. Kenan Nuhut CHP Genel Başkan Başdanışmanı görevini yürütmekteydi.

KENAN NUHUT ÖZEL HAYATI

Kenan Nuhut, İlkokul tahsilinden sonra Ortaokul ve Liseyi Ankara’da bitirdi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. İyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

KENAN NUHUT NEDEN ÖLDÜ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı ve partinin Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut hayatını kaybetti. Nuhut bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Nuhut’un cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.