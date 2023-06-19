Yayınlanma: 19.06.2023 - 16:44

Güncelleme: 19.06.2023 - 16:44

MasterChef All Star yarışmasının yeni yarışmacısı Ayyüce'nin kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ayyüce'nin MasterChef'inhangi sezonunda yarıştığı araştırılıyor. Peki, MasterChef All Star Ayyüce kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayyüce Kamit hangi sezonda yarıştı? İşte, MasterChef Ayyüce hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

1996 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Ayyüce Kamit, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamladı. Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, bilinen bir restoranda 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etti. Marmaris'te bir otelde İtalyan Mutfağı'nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul'a döndüğünde ünlü bir restoran işe başladı.

MASTERCHEF AYYÜCE HANGİ SEZONDA YARIŞTI?

Masterchef 2020'nin ana kadrosunda yer alan Ayyüce Kamit, MasterChef All Star kadrosunda yer alan isimlerden birisi oldu. 2020 yılında MasterChef olmak için mücadele eden Ayyüce, Uğur ve Sefa ile girdiği eleme potasından çıkamayarak yarışmaya veda etmişti.

MASTERCHEF 2020 YARIŞMACILARININ İSİMLERİ

Serhat Doğramacı

Barbaros Yoloğlu

Emir Elidemir

Özgül Coşar

Eray Aksungur

Sefa Okyay Kılıç

Ebru Has

Uğur Yılmaz Deniz

Ayyüce Kamit

Esra Tokelli

Furkan Yalçın

Tanya Kilitkayalı

Berker Başmanav

Didem Devay

Walison Fonseca

Duygu Acarsoy

Celal Sarıgül

Selin Öztürk Aydın

Arem Yüce

Gülşah Suna

Berk İlter

Sedat Tuncer

MASTERCHEF 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?