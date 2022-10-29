Okay oynamadı, West Bromwich kaybetti!
Championship 18. hafta mücadelesinde West Bromwich, sahasında Sheffield United'a 2-0 mağlup oldu.
Championship 18. hafta mücadelesinde West Bromwich, sahasında Sheffield United ile karşılaştı.
The Hawthorns'ta oynanan mücadeleyi Sheffield United 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Iliman Ndiaye ve 23. dakikada Oliver Robert McBurnie kaydetti.
West Bromwich'te forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu, karşılaşmaya yedek başladı ve süre alamadı.
Alınan bu sonucun ardından Sheffield United puanını 29 yaptı. West Bromwich ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Sheffield United, Bristol City'ye konuk olacak. West Bromwich ise Blackpool ile sahasında karşılaşacak.
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