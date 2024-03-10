Okay Yokuşlu attı, West Bromwich farklı kazandı
Championship 37. hafta maçında West Bromwich, deplasmanda Huddersfield'ı 4-1 mağlup etti.
Championship 37. hafta maçında Huddersfield ile West Bromwich karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip West Bromwich 4-1 kazandı.
West Bromwich'e galibiyeti getiren golleri 51 ve 73. dakikada Michael Johnston, 60. dakikada Kyle Bartley ve 66. dakikada Okay Yokuşlu kaydetti. Huddersfield'ın tek golü 30. dakikada Delano Burgzorg'dan geldi.
West Bromwich'te 1 gol kaydeden Okay Yokuşlu, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 63 yapan West Bromwich, play-off iddiasını sürdürdü. Huddersfield ise 38 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı.
Ligin bir sonraki maçında West Bromwich, evinde Bristol City'i ağırlayacak. Huddersfield, Rotherham deplasmanına gidecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi
- 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- İşte son İstanbul anketinin sonuçları...
- 'Kızım az kendine gel ya'
- 'Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni...'
- Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
- Canlı yayında ayrılığı açıkladı!
- Erdoğan'ı adaylığı anayasal hakkıdır...
- Kar yağışı etkili olacak!