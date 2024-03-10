Okay Yokuşlu attı, West Bromwich farklı kazandı

Championship 37. hafta maçında West Bromwich, deplasmanda Huddersfield'ı 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 17:12
Okay Yokuşlu attı, West Bromwich farklı kazandı
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Championship 37. hafta maçında Huddersfield ile West Bromwich karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip West Bromwich 4-1 kazandı. 

West Bromwich'e galibiyeti getiren golleri 51 ve 73. dakikada Michael Johnston, 60. dakikada Kyle Bartley ve 66. dakikada Okay Yokuşlu kaydetti. Huddersfield'ın tek golü 30. dakikada Delano Burgzorg'dan geldi. 

West Bromwich'te 1 gol kaydeden Okay Yokuşlu, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 63 yapan West Bromwich, play-off iddiasını sürdürdü. Huddersfield ise 38 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı.

Ligin bir sonraki maçında West Bromwich, evinde Bristol City'i ağırlayacak. Huddersfield, Rotherham deplasmanına gidecek.


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