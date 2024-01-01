Okay Yokuşlu'nun takımı West Bromwich Albion deplasmanda kayıp!

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albion, İngiltere Championship'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Swansea City'ye 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 21:31
Okay Yokuşlu'nun takımı West Bromwich Albion deplasmanda kayıp!
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İngiltere Championship'in 26. haftasında West Bromwich, Swansea City deplasmanına konuk oldu. West Bromwich, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmada Swansea'nın golünü 55. dakikada Liam Cullen attı.

MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ

West Bromwich'te karşılaşmaya 11'de başlayan Okay Yokuşlu 80 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından West Bromwich Albion, 42 puanda kaldı. Swansea, 32 puana yükseldi.

West Bromwich, gelecek hafta sahasında Bluckburn'ü ağırlayacak. Swansea City, Birmingham deplasmanına gidecek.


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