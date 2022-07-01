Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı
Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Okay Yokuşlu, İspanyol ekibi Celta Vigo'dan ayrıldığını açıkladı.
Geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Getafe'de forma giyen Okay Yokuşlu Celta Vigo'dan ayrıldı.
Getafe'nin 2.5 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine milli oyuncu bir yıl daha kontratının kaldığı Celta Vigo'ya dönmüştü. Ancak Okay Yokuşlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İspanyol ekibinden ayrıldığını açıkladı.
Orta saha ve stoperde de görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray ve Beşiktaş 'ın devrede olduğu öğrenildi.
Tecrübeli oyuncunun Celta Vigo'dan ayrılmasıyla birlikte iki kulübün kısa süre içinde transfer görüşmelerine başlayacağı gelen haberler arasında.
July 1, 2022
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