Okay Yokuşlu oynadı: West Bromwich Albion'ın serisi 8 maça çıktı!

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albiaon, İngiltere Championship'in 40. haftasında kendi sahasında ağırladığı Watford ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 19:50
Okay Yokuşlu oynadı: West Bromwich Albion'ın serisi 8 maça çıktı!
Abone Ol google-news

İngiltere Championship'in 40. haftasında Carlos Corberan'ın ekibi West Bromwich Albion ile Tom Cleverley'nin yönetimindeki Watford karşı karşıya geldi.

The Hawthorns'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan konuk ekip Watford'un gollerini; 51. dakikada Edo Kayembe ve 66. dakikada Mileta Rajovic kaydetti.

MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Ev sahibi West Bromwich'in gollerini ise 70. dakikada Brandon Thomas-Asante ve 90+1'de Darnell Furlong kaydetti.

West Bromwich'te forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, 67. dakikada yerini Yann M'Vila'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükselten West Bromwich 68 puana ulaşırken Watford puanını 50'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında West Bromwich deplasmanda Stoke City'e konuk olurken, Watford sahasında Preston ile karşılaşacak.


okay yokuşlu haberleri West Bromwich Albion haberleri Watford haberleri İngiltere Championship haberleri

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan Mert Müldür ve Batshuayi tepkisi!

Trabzonspor'dan Mert Müldür ve Batshuayi tepkisi!
PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası

PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası
Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un cenazesi defnedildi

Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un cenazesi defnedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Murat Sancak'tan TFF'ye istifa çağrısı: 'Ne kadar korkak ve eyyamcı...'

Murat Sancak'tan TFF'ye istifa çağrısı: 'Ne kadar korkak ve eyyamcı...'
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Kova burcu yorumu
Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi: 'Kendine 10 daire alarak...'

Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi: 'Kendine 10 daire alarak...'
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak
Aston Villa ille de Devler Ligi diyor!

Aston Villa ille de Devler Ligi diyor!
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?
‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!

‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!