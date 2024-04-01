Okay Yokuşlu oynadı: West Bromwich Albion'ın serisi 8 maça çıktı!
Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albiaon, İngiltere Championship'in 40. haftasında kendi sahasında ağırladığı Watford ile 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Championship'in 40. haftasında Carlos Corberan'ın ekibi West Bromwich Albion ile Tom Cleverley'nin yönetimindeki Watford karşı karşıya geldi.
The Hawthorns'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan konuk ekip Watford'un gollerini; 51. dakikada Edo Kayembe ve 66. dakikada Mileta Rajovic kaydetti.
MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ
Ev sahibi West Bromwich'in gollerini ise 70. dakikada Brandon Thomas-Asante ve 90+1'de Darnell Furlong kaydetti.
West Bromwich'te forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, 67. dakikada yerini Yann M'Vila'ya bıraktı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükselten West Bromwich 68 puana ulaşırken Watford puanını 50'ye yükseltti.
Ligin bir sonraki maç haftasında West Bromwich deplasmanda Stoke City'e konuk olurken, Watford sahasında Preston ile karşılaşacak.
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