Okay Yokuşlu: 'Oynadığımız oyundan tatmin olmadık'
Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da milli oyuncu Okay Yokuşlu, maçın ardından konuştu. Yokuşlu, "Oynadığımız oyundan tatmin olduk desem yalan olur. Hiç kimse 90 dakika defans yapmak istemez" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un Beşiktaş ile 1-1 kaldığı maçta bordo-mavililerin golünü atan Okay Yokuşlu açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Okay Yokuşlu, "Zor bir maç oldu bizim için. Bugünü böyle hayal etmemiştik. Hayalimizde olan ilk dakikadan itibaren baskıyla fırsat yaratmaktı. İlk 10 dakika bunu başardık. İştahımız yerindeydi. Maalesef çok erken kırmızı karttan sonra maçın seyri değişti. Uzun süre 10 kişi oynadık. Biraz daha kendinizi ekonomik kullanmak istiyorsunuz. Birbirimize yakın durup savunmaya çalıştık" dedi.
"OYUNDAN TATMİN OLMADIK"
Okay Yokuşlu ayrıca, "Oynadığımız oyundan tatmin olduk desem yalan olur. Hiç kimse 90 dakika defans yapmak istemez. Bugünün önemli tarafı takım olarak savaşmamız. Umarım önümüzdeki maçlar galibiyeti alacağımız maçlar olur" ifadelerini kullandı.
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