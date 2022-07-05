Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün menajerinden transfer açıklaması

05 Temmuz 2022 Salı, 09:11

Futbolcu temsilcisi Batur Altıparmak Sporx’e konuştu.

Transferde Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan Okay Yokuşlu için Altıparmak, "Bizim Okay Yokuşlu için önceliğimiz Avrupa'da bir takımda forma giymesi. Elbette ki Türkiye de transfer açısından halen bir opsiyon" dedi.

Altıparmak Beşiktaş iddiaları için, "Beşiktaş ile anlaştık gibi bir durum söz konusu değil. Şu anda netleşen bir şey yok. Okay da değerlendirme aşamasında" ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ’TA OYNAMAK İSTİYOR”

Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer ihtimali hakkında ise ünlü menajer, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Futbolcu, 'Hayalim Beşiktaş'ta oynamak' diyor mu? Evet, diyor. Ben kulüplerin arasına girmem. Tayfur'ın transfer için bir arzusu var" diye konuştu.

Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci'nin kaptanlık hedefi için Altıparmak, "İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de mutlu. Kendisiyle henüz kaptanlık meselesini konuşmadım. Yeni sezona umutla baktığını söyleyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.