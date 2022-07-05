Beşiktaş'ın 2022-2023 fikstürü belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu fikstürü çekilirken Beşiktaş'ın maç takvimi de belli oldu.
Fikstür çekimi yapılan Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda Beşiktaş'ın maç takvimi belli oldu.
Ligin ilk haftasında evinde Kayserispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ın fikstürü şöyle;
1. Hafta: Beşiktaş - Kayserispor
2. Hafta: Alanyaspor - Beşiktaş
3. Hafta: Beşiktaş - Karagümrük
4. Hafta: Beşiktaş - Sivasspor
5. Hafta: MKE Ankaragücü - Beşiktaş
6. Hafta: Beşiktaş - Başakşehir
7. Hafta: İstanbulspor - Beşiktaş
8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
9. Hafta: Fenerbahçe - Karagümrük
10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
11. Hafta: Hatayspor - Beşiktaş
12. Hafta: Beşiktaş - Ümraniyespor
13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
14. Hafta: Beşiktaş - Antalyaspor
15. Hafta: Gaziantep - Beşiktaş
16. Hafta: Beşiktaş - Adana Demirspor
17. Hafta: BAY
18. Hafta: Beşiktaş - Kasımpaşa
19. Hafta: Konyaspor - Beşiktaş
Futbol Takımımızın 2022-2023 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu. #BJK pic.twitter.com/xHtDc8nbHL— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 4, 2022
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