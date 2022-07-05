Beşiktaş'ın 2022-2023 fikstürü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu fikstürü çekilirken Beşiktaş'ın maç takvimi de belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 00:00
Beşiktaş'ın 2022-2023 fikstürü belli oldu
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Fikstür çekimi yapılan Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda Beşiktaş'ın maç takvimi belli oldu.

Ligin ilk haftasında evinde Kayserispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ın fikstürü şöyle;

1. Hafta: Beşiktaş - Kayserispor

2. Hafta: Alanyaspor - Beşiktaş

3. Hafta: Beşiktaş - Karagümrük

4. Hafta: Beşiktaş - Sivasspor

5. Hafta: MKE Ankaragücü - Beşiktaş

6. Hafta: Beşiktaş - Başakşehir

7. Hafta: İstanbulspor - Beşiktaş

8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

9. Hafta: Fenerbahçe - Karagümrük

10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

11. Hafta: Hatayspor - Beşiktaş

12. Hafta: Beşiktaş - Ümraniyespor

13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

14. Hafta: Beşiktaş - Antalyaspor

15. Hafta: Gaziantep - Beşiktaş

16. Hafta: Beşiktaş - Adana Demirspor

17. Hafta: BAY

18. Hafta: Beşiktaş - Kasımpaşa

19. Hafta: Konyaspor - Beşiktaş


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