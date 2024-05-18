Okay Yokuşlu'nun Premier Lig hayali yarım kaldı
Okay Yokuşlu'nun takımı West Bromwich, Southampton'a 3-1 yenilerek Championship play-off yarı finalinde elendi ve Premier Lig'e yükselme şansını kaybetti.
İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Southampton, Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich'i konuk etti. St. Mary's Stadı'nda oynanan maç 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi Southampton finale yükseldi.
0-0 biten ilk maçında rövanşında Southampton'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Will Smallbone ve 78 ve 86. dakikalarda Adam Armstrong attı. Armstrong'un ikinci golü penaltıdan geldi. West Bromwich'in golünü 90+7. dakikada Cedric Kipre kaydetti.
Konuk takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Okay Yokuşlu, 64 dakikada yerini Yann MVila'ya bıraktı.
LEEDS UNITED - SOUTHAMPTON FİNALİ
Southampton, İngiltere Championship play-off final maçında Leeds United ile karşı karşıya gelecek. Finali kazanan, Premier Lig'e çıkan son takım olacak.
Championship'i lider bitiren Leicester City ve ikinci sıradaki Ipswich Town doğrudan Premier Lig'e yükselmişti.
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