Okay Yokuşlu'nun ekibi West Bromwich Albion play-off bileti aldı: Hedef Premier Lig!

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun takımı West Bromwich Albion, İngiltere Championship'i 5. sırada tamamlayarak Premier Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı.

AA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 10:11
Okay Yokuşlu'nun ekibi West Bromwich Albion play-off bileti aldı: Hedef Premier Lig!
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Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıkmak için play-off oynama hakkını kazandı.

İngiltere Championship'te 2023-24 sezonunu 5. sırada tamamlayan West Bromwich Albion, iki ayaklı play-off eşleşmesinde Southampton ile yarı final mücadelesi verecek.

West Bromwich Albion, bu turu geçmesi halinde 26 Mayıs'ta Wembley Stadı'nda oynanacak final maçında, Leeds United-Norwich City eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

YUNUS AKGÜN'LÜ LEİCESTER CİTY ŞAMPİYON OLMUŞTU

30 yaşındaki Okay Yokuşlu, bu sezon West Bromwich Albion formasıyla 44 maça çıktı ve bir gol attı.

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün kiralık olarak formasını giydiği Leicester City, sezonu şampiyon tamamlayarak Premier Lig bileti almıştı.

Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik'in formasını giydiği Hull City ise sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off şansını kıl payı kaçırdı.


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