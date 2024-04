Okay Yokuşlu'nun golüne ödül!

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'da top koşturan milli futbolcu Okay Yokuşlu, 4-1 kazandıkları maçta Huddersfield filelerini harika bir golle sarsmıştı.

Okay Yokuşlu'nun bu sezon 42 lig maçında attığı bu tek gol, Championship'te mart ayının golü seçildi.

