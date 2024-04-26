Okay Yokuşlu'nun golüne ödül!
West Bromwich Albion forması giyen Okay Yokuşlu'nun Huddersfield'a attığı gol, Championship'te ayın golü seçildi.
İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'da top koşturan milli futbolcu Okay Yokuşlu, 4-1 kazandıkları maçta Huddersfield filelerini harika bir golle sarsmıştı.
OKAY YOKUŞLU'NUN GOLÜ ÖDÜL ALDI
Okay Yokuşlu'nun bu sezon 42 lig maçında attığı bu tek gol, Championship'te mart ayının golü seçildi.
Any reason to watch it back again, right? ?? pic.twitter.com/CtxP0M3cpy— West Bromwich Albion (@WBA) April 26, 2024
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