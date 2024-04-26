Okay Yokuşlu'nun golüne ödül!

West Bromwich Albion forması giyen Okay Yokuşlu'nun Huddersfield'a attığı gol, Championship'te ayın golü seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 16:21
Okay Yokuşlu'nun golüne ödül!
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İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'da top koşturan milli futbolcu Okay Yokuşlu, 4-1 kazandıkları maçta Huddersfield filelerini harika bir golle sarsmıştı.

OKAY YOKUŞLU'NUN GOLÜ ÖDÜL ALDI

Okay Yokuşlu'nun bu sezon 42 lig maçında attığı bu tek gol, Championship'te mart ayının golü seçildi.

 


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