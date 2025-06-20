Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oklahoma City Thunder'ı yenen Indiana Pacers, seriyi 3-3'e getirdi!

Oklahoma City Thunder'ı yenen Indiana Pacers, seriyi 3-3'e getirdi!

20.06.2025 10:09:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Oklahoma City Thunder'ı yenen Indiana Pacers, seriyi 3-3'e getirdi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 108-91 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi.

Gainbridge Fieldhouse'ta oynanan final serisinin altıncı maçında ev sahibi ekipte Pascal Siakam, 16 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Obi Toppin 20, Andrew Nembhard 17 ve Tyrese Haliburton 14 sayıyla oynarken T.J. McConnell da 12 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 21, Jalen Williams'ın 16 ve Isaiah Joe'nun 11 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin yedinci maçı, 23 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde Paycom Center'da oynanacak.

İlgili Konular: #oklahoma city thunder #Indiana Pacers

İlgili Haberler

Pacers'ı yenen Thunder, NBA final serisinde durumu 2-2'ye getirdi
Pacers'ı yenen Thunder, NBA final serisinde durumu 2-2'ye getirdi Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City Thunder, deplasmanda Indiana Pacers'ı 111-104 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.
Thunder'ı mağlup eden Pacers, NBA final serisinde 2-1 öne geçti
Thunder'ı mağlup eden Pacers, NBA final serisinde 2-1 öne geçti Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 yenerek seride 2-1 öne geçti.
Pacers'ı mağlup eden Thunder, NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı
Pacers'ı mağlup eden Thunder, NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı 123-107 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.