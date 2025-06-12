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Thunder'ı mağlup eden Pacers, NBA final serisinde 2-1 öne geçti

Thunder'ı mağlup eden Pacers, NBA final serisinde 2-1 öne geçti

12.06.2025 09:36:00
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Thunder'ı mağlup eden Pacers, NBA final serisinde 2-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Gainbridge Fieldhouse'daki oynanan serinin üçüncü maçında, Tyrese Haliburton 22 sayı, 11 asist ve 9 ribauntla "double-double" yaptı.

Bennedict Mathurin 27 sayıyla oynarken, Pascal Siakam ise 21 sayılık performans gösterdi.

Konuk takımda Chet Holmgren 20 sayı 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Jalen Williams'ın 26, Shai Gilgeous-Alexander'ın 24 ve Luguentz Dort'ın 12 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı.

Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı, 14 Haziran Cumartesi günü TSİ 03.30'da Pacers'ın ev sahipliğinde Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak.

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