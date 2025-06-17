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Oklahoma City Thunder kendi evinde kazandı: NBA şampiyonluğu bir adım uzaklıkta!

Oklahoma City Thunder kendi evinde kazandı: NBA şampiyonluğu bir adım uzaklıkta!

17.06.2025 09:56:00
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Oklahoma City Thunder kendi evinde kazandı: NBA şampiyonluğu bir adım uzaklıkta!

Oklahoma City Thunder, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde kendi evinde ağırladığı Indiana Pacers'ı 120-109 yenerek seride 3-2 öne geçti.

NBA'de final serisi 5. maç ile devam etti. Oklahoma City Thunder, kendi evinde Indiana Pacers'ı 120-109 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti.

Paycom Center'da oynanan serinin beşinci maçında, Jalen Williams 40 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarı oldu.

KANADALI YILDIZ DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken, Aaron Wiggins 14 sayılık performans gösterdi.

Chet Holmgren ise galibiyete 9 sayı ve 11 ribauntla katkıda bulundu.

Konuk takımda, Pascal Siakam'ın 28, TJ McConnell'ın 18 ve Aaron Nesmith'ın 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin altıncı maçı, 20 Haziran Cuma günü TSİ 03.30'da Pacers'ın ev sahipliğinde Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak.

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