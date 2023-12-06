Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:16

Güncelleme: 06.12.2023 - 10:39

Canlı yayın platformu Twitch'te yayın açan Pqueen, gerçek adıyla Pelin Baynazoğlu kanserle mücadele ettiğini açıklayan bir video yükledi. Videoda Baynazoğlu erken tanının önemine vurgu yaparak hayranlarını uyardı. Olayın ardından birçok kişi internette Pelin Baynazoğlu'nun durumunu merak etmeye başladı. Peki Peki 'Pqueen' Büşra Pelin Baynazoğlu kimdir? Pqueen kaç yaşında? Pqueen'in ne kanseri?

'PQUEEN' BÜŞRA PELİN BAYNAZOĞLU KİMDİR?

Pqueen adıyla internette tanınan Pelin Baynazoğlu 18 Temmuz 1992 yılında Ankara'da doğmuştur. Üniversitede iktisat okuyan Baynazoğlu, Dumlupınar Üniversitesinde Pedogojik Formasyon eğitimi almıştır. Yayıncılık hayatına ise 15 Ekim 2017 tarihinde Twitch'te başlamıştır. NoobStar adlı programda kendini insanlara tanıtarak Twitch'in en çok izlenen yayıncılarından biri olmuştur.

PQUEEN'İN NE KANSERİ?

Pelin Baynazoğlu kasım ayında meme kanserine yakalandığını açıkladı. Bu konu hakkında YouTube'da bir video yayınlayan Baynazoğlu zorlu bir operasyon geçirdiğini belirtti.

Baynazoğlu, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaparak, kadın takipçilerini bu konuda bilinçlendirmek istediğini belirtti. Kendi durumu hakkında da bilgi veren Baynazoğlu operasyon geçirdiğini ve kitlenin alınıp iyileşme sürecine girdiğini belirtti.