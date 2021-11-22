Trabzonspor mağlubiyetinden sonra konuşan Erol Bulut: Hakkımızı helal etmiyoruz
Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'a 3-0 yenilmelerinin ardından güzel bir maç olduğunu fakat hakemlere haklarını helal etmediklerini söyledi.
Süper Lig’in 13’üncü haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup etti.
Mağlubiyetin ardından konuşan Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, maçın hakemlerine haklarını helal etmediklerini söyledi.
Erol Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada güzel bir maç olduğunu ancak hakemlere haklarını helal etmediklerini belirterek, “Bugün özellikle soru almayacağım. Maçla ilgili konuşulacak çok güzel şeyler var. İki takım adına da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz. 5’inci dakikada zaten maçı bitirmiş oldu” ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından ligde 15 puan ile 14.sırada bulunuyor.
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