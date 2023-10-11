Olaylı maçta 28 taraftara adli işlem
3. Lig'de oynanan Elazığspor - Batman Petrolspor maçında, çıkan olaylar nedeniyle, tespit edilen 28 taraftara adli işlem yapıldı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Elazığspor ile Batman Petrolspor'un 0-0 berabere kaldığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle, İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda tespit edilen 28 taraftara adli işlem yapıldı.
Atatürk Stadyumu'nda 1 Ekim'de oynanan ve 0-0 biten Elazığspor- TPAO Batman Petrolspor karşılaşmasının ardından çıkan olaylar nedeniyle, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda saha olayları sonrasında kaydedilen görüntülerin incelenmesi sonucunda, Elazığ Spor taraftar grubu içerisindeki 7, TPAO Batman Petrol Spor taraftar grubu içerisinde de 21 taraftarın, sporda şiddet olaylarına karıştığı tespit edildi.
Şüpheliler hakkında '6222 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.
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