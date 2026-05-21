Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'taki hayalini açıkladı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg ile Aston Villa, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, finali izlemek için İstanbul'a geldi.

"BEŞİKTAŞ'TA HAYALİMDİ"

TRT Spor'a konuşan Norveçli çalıştırıcı, "Öncelikle çok mutluyum İstanbul'da olduğum için. Beşiktaş'ta finalde oynamak hayalimdi. Burada olmak mutluluk verici. İstanbul çok güzel bir yer ve özledim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Ocak 2025 - Ağustos 2025 arasında görev yapan Solskajer; 29 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.