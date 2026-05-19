Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Anna Artyshuk'u duyurdu

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ukraynalı pasör çaprazı Anna Artyshuk'u kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki oyuncu, 2026-2027 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.
Anna Artyshuk, kariyerinde sırasıyla Volyn-Universityt-Odush, SC Prometey, VK Santovka Olomouc UP, VfB Suhl LOTTO Thüringen ve SSC Palmberg Schwerin formalarını giydi.
İşte Anna Artyshuk'un ilk açıklamaları:
