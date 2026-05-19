Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası... Beşiktaş'ta Altay Bayındır gelişmesi

19.05.2026 12:43:00
Cumhuriyet Spor
Manchester United forması giyen Altay Bayındır ile ilgilenen Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası transfer için beklemeye geçtiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta takımın başına geçecek isimle ilgili çalışmalar başladı.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF ALTAY BAYINDIR

Siyah-beyazlı ekipte yeni teknik direktör çalışmalarına ek olarak transferle ilgili planlama da sürüyor. Kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündemdeki isim Manchester United forması giyen Altay Bayındır.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜN KARARI BEKLENECEK

Altay Bayındır'la uzun süredir ilgilen Beşiktaş'ta transferle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş'ın Altay'a olan ilgisi devam ediyor. Haberde, milli kalecinin Manchester United'dan bu yaz ayrılabileceği ancak Beşiktaş'a transferinin siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörüne bağlı olduğu belirtildi.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Manchester United'a Fenerbahçe'den 2023'te transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde 17 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda kalesinde 31 gol görürken 3 maçta gole izin vermedi. Altay Bayındır'ın Manchester United'la bir yılı opsiyonlu iki yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Yapılan toplantının ardından... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi Beşitkaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'ne bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılma kararı aldı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah-beyazlılarda, Yalçın'ın ardından Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görev yapan Serkan Reçber ile de yollar ayrıldı.
Napoli'nin istediği bonservis belli oldu: Beşiktaş'tan transferde Anguissa hamlesi Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ın, Napoli forması giyen Andre Zambo Aguissa için 15 milyon Euro'luk teklif yaptığı, İtalyan ekibinin ise orta saha oyuncusu için 20 milyon istediği iddia edildi.