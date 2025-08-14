Ole Gunnar Solskjaer'den galibiyet açıklaması: 'Maçlara böyle başlarsak...'

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında St. Patrick's'i Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham ve Joao Mario'nun golleriyle 3-2 yendi.

Siyah beyazlılar toplam skorda 7-3 üstünlük kurdu ve play-off turuna yükseldi.

Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Solskjaer, "Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz" dedi.

"HIZLI OYNAMAMIZ GEREK"

Hızlı oynamaları gerektiğini belirten deneyimli teknik direktör, "Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik" sözlerini sarf etti.

MUSTAFA'NIN SAKATLIK DURUMU

Mustafa'nın sakatlığı hakkında konuşan Solskjaer, "Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı" ifadelerini kullandı.

"BU TÜR RAKİPLERE KARŞI OYNAMAK ZOR"

Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları şu şekilde:

"Maçı kendimiz zorlaştırdık. Daha 20. saniyede penaltı verdik. Rakibimizin derin savunma yapacağını biliyorduk. Frikikten bir gol buldu rakibimiz. 2 kolay gol yedik. Oyuncularımın hakkını vermeliyim, devreye giderken 1 gol bulduk. Devrede taktiksel değişiklikler yaptık ve 2 güzel gol attık. Bugünkü maç, geçen hafta rakibimize karşı ne kadar iyi oynadığımızı gösterdi. Bu tür rakiplere karşı oynamak zor"

"HERKES VAN DIJK İSTER"

"Taktiksel olarak baskı prensibimiz, oyuncu grubuna göre belirleniyor. Önde baskı yapmak istiyoruz. Ancak, bakınca daha maçın 20. saniyesinde arkaya atılan toptan golü yedik. Daha iyi pres yapmalıyız. Herkes öndeyken arka alanı iyi savunma yapmalıyız. Her hoca defansta Van Dijk ister. Oyuncularımız pres yaparken gol fırsatı vermemeli. Gol yememek için presi doğru yapmalıyız. Biliyorum, çok fırsat veriyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. İkinci yarı daha doğru presler yaptık ve önde daha çok top kazandık. Her maçta önde baskı yapmak isteriz. 90 dakika önde baskı yapılmaz. 34 maç boyunca önde baskı yapamayız."