Ole Gunnar Solskjaer'den mağlubiyet açıklaması: 'Benim için hayal kırıklığı'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

Shakhtar Donetsk maçı 4-2 kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları şu şekilde:

“İyi bir takıma karşı oynadık. Böyle kalitesi olan bir takıma karşı daha iyi savunma yapmalıydık. 4 golde de daha iyi savunma yapabileceğimiz durumlar vardı. Benim için hayal kırıklığı bu. Daha keskinleşmeli ve gelecek hafta daha iyi iş çıkarmalıyız."

"İLK GOLÜ ATMAMIZ GEREKİYOR"

"Hatalarımızdan öğreneceğiz. Ben farklı takımlarda bulundum. Hem oyuncu olarak hem hoca olarak 2 farktan çevirdiğim durumlar oldu. Oraya daha iyi olmaya gideceğiz rövanşa. İlk golü atmamız gerektiğini biliyoruz."