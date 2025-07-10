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Ole Gunnar Solskjaer'den taraftarlara mesaj: 'Unutulmaz geceler yaşatmak için...'

Ole Gunnar Solskjaer'den taraftarlara mesaj: 'Unutulmaz geceler yaşatmak için...'

10.07.2025 23:10:00
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Cumhuriyet Spor
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Ole Gunnar Solskjaer'den taraftarlara mesaj: 'Unutulmaz geceler yaşatmak için...'

Hazırlık maçında karşılaştığı St. Pölten'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, müsabakanın ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni gelen oyunculardan memnun olduğunu dile getiren Ole Gunnar Solskjaer, "Kampı çok iyi geçiriyoruz, herkes özverili bir şekilde çalışıyor. Yeni gelen oyuncular takıma hızlıca adapte oldu ve önemli katkılar sağlıyorlar. Grup içindeki uyumları da gayet iyi" İfadelerini kullandı.

"ATMOSFER ÇOK İYİYDİ"

Maçın başındaki zorlandıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bugün buradaki atmosfer çok iyiydi ama sanırım yukarıda da enerji yüksekti; cennetten bolca yağmur geldi. Maçın başı bizim için biraz zorluydu ama sonunda kazanmayı bildik" dedi. 

Solskjaer, "Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. Bizi her yerde destekliyorlar ve bugün de harika bir atmosfer yarattılar. Onlara bu sezon boyunca unutulmaz geceler yaşatmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu yolda inancımız da umudumuz da var. Taraftarlarımızdan da aynı şekilde inançlı ve umutlu olmalarını istiyoruz" açıklamalarında bulundu. 

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