Ole Saeter'den İsrail açıklaması! 'Kana bulanmış para istemem'
Norveç ekibi Rosenborg'un Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail ekibi Maccabi'den teklif aldığını ancak Filistin'e yapılan zulüm sebebiyle bu teklifi reddettiğini belirtti.
Rosenborg'un Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail ekibi Maccabi'den teklif aldığını ancak Filistin'e yapılan zulüm sebebiyle bu teklifi reddettiğini açıkladı.
Ole Saeter yaptığı açıklamada, "Maccabi Haifa'nın teklifini reddettim. Çünkü masum hayatlara son veren bir ülkeyi temsil etmeyeceğim. Benim değerlerimi hiçbir para satın alamaz." ifadelerini kullandı.
Kanlı parayı istemediğini söyleyen Norveçli futbolcu, "Bana 500 milyon teklif etseler bile kabul etmem. Banka hesabımda kana bulanmış para istemem." ifadelerini kullandı.
Ole Saeter'in bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, futbolcuya destekte bulundu.
Etiketler: #israil #filistin #Ole Saeter #Rosenborg
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