Oleksandr Zubkov kimdir? Trabzonspor'un istediği Oleksandr Zubkov kaç yaşında, nereli? Oleksand Zubkov hangi takımlarda oynadı?
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un, Shaktar Donetsk forması giyen Oleksandr Zubkov ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Peki, Oleksandr Zubkov kimdir? Trabzonspor'un istediği Oleksandr Zubkov kaç yaşında, nereli? Oleksand Zubkov hangi takımlarda oynadı?
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov'un transferi için Shakhtar Donetsk ile görüşmelerinde sona geldiği iddia edildi. Peki, Oleksandr Zubkov kimdir? Trabzonspor'un istediği Oleksandr Zubkov kaç yaşında, nereli? Oleksand Zubkov hangi takımlarda oynadı?
OLEKSANDR ZUBKOV KİMDİR?
Oleksandr Zubkov 3 Ağustos 1996 yılında Ukrayna’da dünyaya geldi. Etkili sol ayağıyla dikkat çeken oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
OLEKASNDR ZUBKOV HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?
Futbol kariyerine Shakhtar Donetsk’in U17 takımında başlayan oyuncu farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2016-17 sezonunda A Takıma yükseldi.
Oyuncunun kariyerinde FK Mariupol, Ferencvaros, Shakhtar Donetsk gibi takımlar bulunuyor.
Bu sezon Ukrayna Ligi’nde çıktığı 19 karşılaşmada 7 gol atan oyuncu arkadaşlarına 6 gol pası verdi.
Ukrayna milli takımıyla 36 karşılaşmada süre alan Oleksandr Zubkov, 2 gollük katkı verdi.
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