Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 31. haftasında deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:30'da başlayacak.

Akın Çelik
Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:17
Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 31. hafta mücadelesinde İtalya'nın Olimpia Milano takımına konuk olacak. 

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mediolanum Forum'da oynanacak maç, saat 22.30'da başlayacak.

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, 19 galibiyetle 4. sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisi ise ligde 30 haftada kazandığı 13 maçla 13. sırada bulunuyor.

Bu sezon taraflar arasında oynanan ilk müsabakayı Fenerbahçe Beko, sahasında 85-82 kazanmıştı.

"SON DERECE ÖNEMLİ BİR MÜSABAKA"

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen başantrenör Sarunas Jasikevicius, rakiplerinin çok iyi durumda olduğuna dikkati çekerek, "Milano, Monaco'ya karşı elde ettiği galibiyetle bu maça geliyor. Bence oyunlarının Napier, Mirotic ve Shields etrafında şekillendiği, diğer oyuncuların da çok net rollere sahip olduğu çok açık. Bu, onlar için oldukça önemli bir mücadele çünkü kendilerini play-in için iddialı bir konuma getirdiler. Bu aynı zamanda bizim için de son derece önemli bir müsabaka olacak çünkü galibiyetler almaya ve sıralamada mümkün olan en yüksek sıralar için mücadele etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun pivotu Sertaç Şanlı ise karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti:

"Çift maç haftasının ilk mücadelesinde istediğimiz sonucu aldık. Ancak karşımızda çok güçlü bir rakip ve zorlu bir mücadele var. Milano iyi bir takım. Son olarak Monaco deplasmanında önemli bir galibiyete imza attılar. Sahada çok uzun beşlerle kalabiliyorlar ve kısalarından yaratıcılık katkısı alıyorlar. Bu karşılaşmanın bizim için önemini çok iyi biliyoruz. Kazanmamız halinde play-off ve hatta saha avantajı alma yolunda çok önemli bir adım atacağız. Bu nedenle çok konsantre olmalı ve en iyi oyunlarımızdan birini ortaya koymalıyız."


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