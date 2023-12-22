Olimpia Milano - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Olimpia Milano, EuroLeague'in 16. haftasında sahasında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.
İtalya ekibi Olimpia Milano, THY EuroLeague'in 16. hafta maçında sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle karşılaşacak.
OLİMPİA MİLANO - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Mediolanum Forum'da oynanacak müsabaka, saat 22.45'te başlayacak.
OLİMPİA MİLANO - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Olimpia Milano, oynadığı son karşılaşmada sahasında ASVEL'i 84-61 mağlup etmişti.
Panathinaikos ise Monaco deplasmanından 91-90 galibiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP, 126 adayı daha açıkladı!
- Emniyet'te deprem yaratan 'Dilan Polat' krizi
- Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı
- Tescilli Lamas limonunda hasat 5 TL ile başladı
- Saadet’in CHP’yi kızdıran çıkışı
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- Erdoğan'dan emeklilere özel indirim
- Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı
- Marmara Denizi'nde deprem!