Olimpia Milano - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Olimpia Milano, EuroLeague'in 16. haftasında sahasında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:29
Olimpia Milano - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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İtalya ekibi Olimpia Milano, THY EuroLeague'in 16. hafta maçında sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle karşılaşacak.

OLİMPİA MİLANO - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Mediolanum Forum'da oynanacak müsabaka, saat 22.45'te başlayacak.

OLİMPİA MİLANO - PANATHİNAİKOS  MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Olimpia Milano, oynadığı son karşılaşmada sahasında ASVEL'i 84-61 mağlup etmişti. 

Panathinaikos ise Monaco deplasmanından 91-90 galibiyet ile ayrılmıştı.  


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