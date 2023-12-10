Olimpiakos ile Panathinaikos taraftarları arasında olaylar çıkmıştı: Yunan polisi yaralayan holigan yakalandı!

Olimpiakos ile Panathinaikos taraftarları arasında çıkan olaylarda Yunan polisi yaralayan holiganın yakalandığı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 17:05
Olimpiakos ile Panathinaikos taraftarları arasında olaylar çıkmıştı: Yunan polisi yaralayan holigan yakalandı!
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Yunanistan'da perşembe gecesi Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybol maçı sırasında çıkan olaylarda bir polisin ağır yaralanmasına neden olan kişinin yakalandığı bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, "Melina Mercury" kapalı spor salonunda Olimpiakos ve Panathinaikos voleybol maçı oynandığı sırada görevli olan polisi yaralayan 18 yaşındaki Yunan vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

HOLİGANİZM İLE MÜCADELE

Olimpiakos taraftarı olduğu belirtilen gencin, suçunu itiraf ettiği ve kendisini saldırı için yönlendiren kişiler hakkında bilgi verdiği kaydedilen haberde, olaylar sırasında bacağına işaret fişeği isabet eden 31 yaşındaki polisin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde Başbakanlıkta ilgili bakan ve yetkililerin katılımıyla cumartesi günü yapılan olağanüstü toplantıda alınan holiganizmle mücadeleye ilişkin kararların pazartesi günü açıklanması bekleniyor.


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