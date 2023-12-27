Olimpiakos ile Panathinaikos taraftarları arasında olaylar çıkmıştı: Yaralanan polis hayatını kaybetti!
Olimpiakos ve Panathinaikos arasında oynanan voleybol maçında çıkan olaylarda yaralanan Yunan polisin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 7 Aralık gecesi Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybol maçı sırasında çıkan olaylarda bir taraftarın attığı işaret fişeğiyle ağır yaralanan 31 yaşındaki polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tedavi gördüğü Nikea Hastanesi'nden yapılan açıklamada, polisin bugün yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.
MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybOlol maçı sırasında çıkan olaylarda bir taraftarın attığı işaret fişeği sonucu ağır yaralanan 31 yaşındaki polisin bir ayağı ampüte edilmişti.
Polisi yaralayan şüpheli gözaltına alınırken, Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, sporda şiddetle mücadeleye ilişkin yeni önlemlerin alınacağını ve Süper Lig maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanacağını duyurmuştu.
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