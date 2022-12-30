Olimpiu Morutan'ın menajeri Becali'den transfer açıklaması: Galatasaray 2 milyon Euro indirirse...
Galatasaray'ın İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali açıklamalarda bulundu. Becali, Morutan için "Eğer mevcut sözleşmedeki 5,5 milyon euroda indirim yapmayı kabul ederlerse Morutan'ın bonservisi Pisa'ya geçebilir" dedi.
Galatasaray'ın İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
Becali, Galatasaray'ın Morutan'ın bonservisi için istediği 5,5 milyon Euro'da indirim yapması halinde oyuncunun bonservisiyle Pisa'ya transferinin mümkün olduğunu söyledi. Becali açıklamasında, "Galatasaray ile görüşüyorum, eğer mevcut sözleşmedeki 5,5 milyon euroda indirim yapmayı kabul ederlerse Morutan'ın bonservisi Pisa'ya geçebilir" ifadelerini kullandı.
Olimpiu Morutan
GALATASARAY İNDİRİM YAPARSA, MORUTAN SATILACAK
Sarı-kırmızılı kulübün 2 milyon Euro'luk indirim yapması halinde Morutan'ın bonservisiyle satılabileceğini söyleyen Becali, "Galatasaray'da ekonomik açıdan bazı küçük sorunlar var. Ocak ayında onlar için bir kaynak faydalı olacaktır. Galatasaray'ın 2 milyon Euro'dan vazgeçmesi ve Morutan'ın Pisa'ya transferi herkes için makul bir çözüm olacaktır" diye konuştu.
Galatasaray'la sözleşmesi 2026'ya kadar süren 23 yaşındaki Morutan bu sezon Pisa formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 7 asist üretti.
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