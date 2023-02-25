Olimpiu Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İtalyan kulüp Pisa'ya kiralık olarak gönderdiği Olimpiu Morutan'ın menajeri, Rumen futbolcunun transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rumen basınına konuşan menajer, "Morutan, İtalya'da harika iş çıkarıyor. Bunu nasıl yaptığını sadece teknik direktörü açıklayabilir. İnsanlar onu çok seviyor ancak bazı kulüplerin ilgisi olduğu doğru" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın sezon başında Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali, futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
"İTALYA'YA ÇOK ALIŞTI"
Rumen basınına açıklamalarda bulunan Becali, "Açıkçası benim için biraz sürpriz oldu. Her ne kadar ikinci lig de olsa İtalya'da futbol oynamak kolay değil. Morutan'ın İtalya'ya ne kadar iyi adapte olduğuna ve ne kadar geliştiğine bakın. İtalya'ya ilk gittiğinden bu kadar kolay uyum sağlayabileceğini düşünmemiştim" dedi.
Olimpiu Morutan
"MORUTAN'A İLGİ VAR"
Morutan'a birçok takımdan ilgi olduğunu söyleyen Becali, "Morutan, İtalya'da harika iş çıkarıyor. Bunu nasıl yaptığını sadece teknik direktörü açıklayabilir. İnsanlar onu çok seviyor ancak bazı kulüplerin ilgisi olduğu doğru. Şu anda herhangi bir teklif yok. Profesyonel liglerde transfer teklifleri doğru zamanda yapılır" ifadelerini kullandı.
İtalya Serie B'de bu sezon 23 maça çıkan 23 yaşındaki Morutan, bu maçlarda 5 gol 7 asist kaydetti. Pisa'nın Morutan için Galatasaray ile yaptığı kiralık sözleşmede 5.5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Belediye başkanı gözaltında
- 'Ben Sedat Peker'e benzemem, yargılanacaklar!'
- '7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'
- Heyelan korkuttu: 1.5 metrelik yarıklar oluşturdu
- AKP'li Tayyar'dan MHP dönüşü...
- Zehir zemberek sözlerle istifa etti
- 'Keşkesi olmayan bir belediye başkanıyım'
- Erdoğan 'deprem sandığı'na karşı
- Hande Fırat 'anlaştılar' dedi, düzeltti
- Bella Hadid'ten Türkiye'deki depremzedeler için yardım