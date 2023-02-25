Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten veda iddialarına yanıt

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 09:55

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 13:20

Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, futbolu bırakacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Instagram hesabından söz konusu haberin görüntüsünü paylaşan Gomis, "Doğru değil, yalan haber" ifadelerini yazdı.

Bafetimbi Gomis

GOMIS'İN YALANLADIĞI HABER

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da özellikle sezonun ilk döneminde kritik gollere imza atan Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir karar geldi. 37 yaşındaki santrforun sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı ileri sürülmüştü.

BU SEZON PERFORMANSI

Fransız santrfor bu sezon Galatasaray formasını 20 maçta terletti. 37 yaşındaki hücumcu rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.