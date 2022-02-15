Olimpiyat Komitesi Pekin'deki cinsiyet eşitliğine vurgu yaptı

15 Şubat 2022 Salı, 11:55

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) pazartesi günü düzenlediği olağan basın toplantısında konuşan IOC Sözcüsü Mark Adams, olimpiyatlardaki cinsiyet eşitliğinin ve kadınların görünürlüğünün desteklenmesi çabalarıyla ilgili yaptığı yorumda, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları etkinliklerinin yüzde 53'ünde kadınların yer aldığını söyledi.

Güney Kore’nin PyeongChang bölgesinde gerçekleştirilen bir önceki olimpiyatta bu oranın yüzde 46 olduğu aktarıldı.

Adams, "PyeongChang'daki yüzde 46'lık oranla karşılaştırdığımızda Pekin'deki etkinliklerimizin yüzde 53'ünde kadınlar yer alıyor. Programda cinsiyet eşitliği ve görünürlüğünü öne çıkarmak için birçok detaya dikkat ediyoruz. Örneğin, kayakla atlamadaki madalya etkinliği, ilk gün yapılan kadınlar finalinin ardından düzenlendi ve bu da bazı simgesel görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı" diye konuştu.

Olimpiyat Oyunları'ndaki cinsiyet eşitliğini "stratejik bir öncelik" olarak nitelendiren Adams, "Olimpiyat Oyunları, dünya genelinde cinsiyet eşitliğini öne çıkarmak için mükemmel bir platform. Uluslararası federasyonlar, Ulusal Olimpiyat Komitesi, yayıncılar ve kendi Olimpiyat Yayınları Servisi (OBS) sistemimiz ile yakından çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, IOC'nin Paris 2024'te tam olarak 5 bin 250 erkek ve 5 bin 250 kadın sporcuyla yüzde 50'lik kadın katılımı hedefi koyduğunu da hatırlattı.

2022 Pekin Olimpik ve Paralimpik Kış Oyunları Organizasyon Komitesi (BOCOG) Sporcular Komisyonu Başkanı Yang Yang de olimpiyattaki kadın sporcuların diğerlerine ilham verebilmesinin ve kadınların kilit noktadaki düzenleyici rollerde yer almasının önemine dikkat çekti. Yang, yaptığı açıklamada, "Umuyoruz ki onları daha iyi performans göstermeleri için cesaretlendirebilir ve daha çok kadını kendi limitlerini zorlamaları için teşvik edebiliriz" diye konuştu.

OBS CEO'su Yiannis Exarchos, kadınlar müsabakalarını takip ederken hem hacim yönünden hem de Pekin Kış Olimpiyat Oyunları programında etkinliklerin nasıl dağıtıldıkları konusunda yayıncılık anlamında ileri yönde dikkate değer adımlar attıklarına inandığını belirtti.

Exarchos, "Oyunların yayımlanmasından sorumlu olarak betimleme kurallarımız, klişeleştirmeden nasıl kaçınılacağı ve erkekler ile kadınların aynı temel altında nasıl birleştirileceği ile ilgili, ki bu da ancak onların sportif hünerlerini anlatarak gerçekleştirilebilir" derken buna ilave olarak, Olympics.com'daki içeriklerin yüzde 37,1'inin kadın, yüzde 30,1'inin her iki cinsiyetten ve yüzde 32,5'inin de erkek sporcularla ilgili olduğunu aktardı.

Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua