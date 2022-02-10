Pekin Kış Olimpiyatları'nda şoke eden olay! Valieva tarih yazmıştı ama...

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2022 Perşembe, 12:43
Pekin Kış Olimpiyatları'nda şoke eden olay! Valieva tarih yazmıştı ama...

2022 Pekin Kış Olimpiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Olimpiyatların üçüncü gününde Rusya Olimpiyat Komitesi adına yarışan Kamila Valieva, tarihe geçen bir performans sergilemişti. Fakat şok bir olay meydana geldi.

Pekin Kış Olimpiyatları'nda şoke eden olay! Valieva tarih yazmıştı ama...

Geçtiğimiz pazartesi günü 15 yaşındaki Kamile Valieva, Olimpiyat tarihinde artistik buz pateninde dörtlü atlayış yapan ilk sporcu olurken 178.92 puan aldı. Bu performanslar Rusya'ya altın madalya getirdi.

Pekin Kış Olimpiyatları'nda şoke eden olay! Valieva tarih yazmıştı ama...

Valieva serisinde üçüncü bir dörtlü atlayış daha denedi. Bir kez daha dörtlü toeloop atmak isterken daha atlayışın başında aksı çok yatay olduğu için düştü. Dörtlü atlayış, ilk kez Surya Bonaly tarafından 1992'de Fransa'da düzenlenen Olimpiyat oyunlarında denenmişti.

Pekin Kış Olimpiyatları'nda şoke eden olay! Valieva tarih yazmıştı ama...

Skorer'de yer alan habere göre; Rusya adına her şey mükemmel giderken garip bir gelişme yaşandı. Valieva'nın madalyasını alacağı tören garip bir şekilde aniden 'yasal nedenler' sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

Pekin Kış Olimpiyatları'nda şoke eden olay! Valieva tarih yazmıştı ama...

DOPİNG TESTİ POZİTİF

Valieva'nın Pekin'deki peri masalı şok eden bir gelişmeyle yerle bir oldu. Rus gazetesi RBC ve Kommersant'ın haberine göre 15 yaşındaki sporcunun doping testi pozitif çıktı.

Pekin Kış Olimpiyatları'nda şoke eden olay! Valieva tarih yazmıştı ama...

Valieva'nın Trimetazidine (TMZ) adında göğüs ağrıları için kullanılan ve kan akışını hızlandıran bir yasaklı ilaç kullandığı ortaya çıktı.

Pekin Kış Olimpiyatları'nda şoke eden olay! Valieva tarih yazmıştı ama...

Rus spor kanalı Match-TV'nin genel yapımcı yardımcısı olan önde gelen gazeteci Vasily Konov, kaynak belirtmeden söz konusu örneğin iki ay önce alındığını söyledi.

Pekin Kış Olimpiyatları'nda şoke eden olay! Valieva tarih yazmıştı ama...

Rus spor kanalı Match-TV'nin genel yapımcı yardımcısı olan önde gelen gazeteci Vasily Konov, kaynak belirtmeden söz konusu örneğin iki ay önce alındığını söyledi.

Pekin Kış Olimpiyatları'nda şoke eden olay! Valieva tarih yazmıştı ama...

Hala madalya töreniyle ilgili bir açıklama yapılmazken, Valieva'nın doping testinin pozitif olmasıyla ilgili resmi açıklama bekleniyor. Daha sonraki süreçle ilgili de bir açıklama yapılmadı.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler