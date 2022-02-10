Pekin Kış Olimpiyatları'nda şoke eden olay! Valieva tarih yazmıştı ama...

Valieva serisinde üçüncü bir dörtlü atlayış daha denedi. Bir kez daha dörtlü toeloop atmak isterken daha atlayışın başında aksı çok yatay olduğu için düştü. Dörtlü atlayış, ilk kez Surya Bonaly tarafından 1992'de Fransa'da düzenlenen Olimpiyat oyunlarında denenmişti.