Olimpiyat Komitesi'nden Türkiye için kötü haber
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Olimpiyat Oyunları'ndan boks, halter ve modern pentatlon branşları 2028'deki Los Angeles Oyunları'nda kaldırılacak. Bu branşlar yerine sörf, kaykay ve sportif tırmanış oyunlar arasına dahil edilecek.
Uluslarlararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Türkiye'nin en çok madalya kazandığı boks ve halter branşlarına ek modern pentatlonu programdan kaldırmaya karar verdi.
NTVSpor'un haberine göre, komite, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk kez programa dahil ettiği sörf, kaykay ve sportif tırmanışı kalıcı hale getirecek.
IOC Başkanı Thomas Bach, "Bu sporlar Tokyo 2020'nin başarısına önemli katkılarda bulundu." yorumunda bulundu.
Olimpiyat Oyunları'nın başladığı tarihten itibaren takvimde yer alan halter 2024 Paris'te son kez yer alacak.
Türkiye, Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde halter branşında 8'i altın olmak üzere 11, boksta 1'i altın olmak üzere 5 madalya kazandı.
NAİM SÜLEYMANOĞLU'NDAN TARİHE GEÇEN BAŞARI
Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nda halter branşında ilk madalyasını 1988'de Seul'deki oyunlarda Naim Süleymanoğlu'nun muhteşem başarısıyla kazandı.
Süleymanoğlu, Türkiye'ye halter Olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını kazandırdı. Eski milli sporcu Seul'un yanı sıra 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta'da da altın madalyaya uzandı.
Türkiye'ye halter branşında Naim Süleymanoğlu dışında Halil Mutlu 3 altın, Nurcan Taylan 1 altın, Taner Sağır 1 altın, Daniyar İsmayilov gümüş, Reyhan Arabacıoğlu ve Sedat Artuç bronz madalya kazandı.
BUSENAZ SÜRMENELİ'DEN ALTIN VURUŞ
Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihinde bokstaki ilk altın madalyasını Tokyo 2020'de Busenaz Sürmeneli ile kazandı. Buse Naz Çakıroğlu ise gümüş madalya kazandı.
Yakup Kılıç bronz, Atagün Yalçınkaya ve Malik Beyleroğlu gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.
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