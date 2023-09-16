Olimpiyat Oyunları, Melissa Vargas'a dikkat çekti: Listede ilk sırada yer aldı!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 13:17

Güncelleme: 16.09.2023 - 13:24

Olimpiyat Oyunları resmi internet sitesinde yayınlanan yazıda Melissa Vargas elemelerde izlemesi en heyecan verici kadın voleybolcular arasında yer aldı.

VARGAS LİSTEDEKİ TEK TÜRK VOLEYBOLCU

Bu yıl ilk olarak FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde daha sonrasında ise CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda en değerli oyuncu (MVP) seçilen Melissa Vargas, Olimpiyat Elemeleri’nde de dikkat çekiyor.

Ajansspor'un aktardığı habere göre, Olimpiyatlar Oyunları’nın resmî sitesinde elemelerde izlemesi en heyecan verici kadın voleybolcular listesinde birinci sırada yer alan Vargas, listedeki tek Türk voleybolcu oldu.

BOSKOVİC DE LİSTEDE

Sırbistan’dan Tijana Boskovic de Olimpiyat Oyunları’nın hazırladığı listede gösterilen voleybolculardan biri oldu. Boskovic listede Melissa Vargas’ın hemen ardında yer aldı. Tijana Boskovic'in forma giydiği Sırbistan geçtiğimiz haftalarda CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye’ye 3-2 mağlup olarak şampiyonada ikinci olmuştu.

DAALDEROP DA KENDİSİNE YER BULDU

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda İtalya’yı yenerek üçüncü olan Hollanda da Olimpiyat Elemeleri’nde en heyecan verici oyuncular arasına bir oyuncusunu sokmayı başardı. Hollanda’dan Nika Daalderop on oyuncudan oluşan listede son sırada gösterildi.

Olimpiyat Elemeleri’nde izlemesi en heyecan verici en iyi 10 yıldız kadın voleybolcu listesinin tamamı şu şekilde:

1- Melissa Vargas (Türkiye)

2- Tijana Boskovic (Sırbistan)

3- Annie Drews (ABD)

4- Li Yingying (Çin)

5- Ekaterina Antropova (İtalya)

6- Gabriela Guimaraes (Brezilya)

7- Nishida Sarina (Japonya)

8- Brenda Castillo (Dominik Cumhuriyeti)

9- Joanna Wolosz (Polonya)

10- Nika Daalderop (Hollanda)