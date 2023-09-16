Son dakika... Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 08:36

Güncelleme: 16.09.2023 - 08:57

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı.

B Grubu'nda mücadele eden dünya 1 numarası Filenin Sultanları, ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 (25-19, 25-16, 25-14) mağlup etti.

İKİNCİ MAÇ YARIN

A Milli Kadın Voleybol Takımı, elemelerdeki ikinci maçında yarın saat 07.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, elemelerde ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile mücadele ediyor.