Paris 2024'te 4x100 metre erkekler karışıkta altın Çin'e gitti!
Çin 4x100 metre erkekler karışık takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışı kategorisinde finaller yapıldı.
Paris La Defens Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Çin, 3 dakika 27 saniye 46 saliselik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu.
ABD, 3 dakika 28 saniye 1 saliselik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, ev sahibi Fransa 3 dakika 28 saniye 38 saliseyle bronz madalyaya uzandı.
Spor Haberleri
- Milli sporcular madalya peşinde!
- İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!
- Elon Musk'tan Yusuf Dikeç'in davetine yanıt!
- 4x100 metre erkekler karışıkta altın Çin'e gitti!
- Eskrim flörede zafer Japonya'nın!
- Çekiç atmada altın madalya Kanada'nın oldu!
- 4x100 metre karışıkta zafer rekorlarla ABD'nin!
- Çift kadınlarda altın madalya İtalya'ya gitti!
- Hentbolda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
- Madalyaya yumruk!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cezayirli boksörün rakibinden olay sözler!
- Ustasından reyhan şerbeti tarifi
- CHP Kadın Kolları Başkanı belli oldu
- Komisyona acil toplanma çağrısı
- SADAT'ın kurucusu hayatını kaybetti
- 'Mesîh’i bekliyordu, Azrail geldi'
- TİP'ten Barış Atay açıklaması
- ‘Düşman mı arıyoruz, AKP orada!’
- TESKOMB üyesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
- Yeşilçam'ın ‘Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı!