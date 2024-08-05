Paris 2024'te 4x100 metre erkekler karışıkta altın Çin'e gitti!

Çin 4x100 metre erkekler karışık takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:32
Paris 2024'te 4x100 metre erkekler karışıkta altın Çin'e gitti!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışı kategorisinde finaller yapıldı.

Paris La Defens Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Çin, 3 dakika 27 saniye 46 saliselik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu.

ABD, 3 dakika 28 saniye 1 saliselik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, ev sahibi Fransa 3 dakika 28 saniye 38 saliseyle bronz madalyaya uzandı.


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