Yasmani Copello ve Berke Akçam, Paris 2024'te yarı final için repesaja çıkacak!

Yasmani Copello ve Berke Akçam, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 400 metre engelli branşında yarı final için repesaj mücadelesi verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 14:48
Yasmani Copello ve Berke Akçam, Paris 2024'te yarı final için repesaja çıkacak!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletler Yasmani Copello ve Berke Akçam, 400 metre engellide repesaja kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre engellinin elemeleri gerçekleştirildi.

Berke Akçam

MİLLİ ATLETLER REPESAJA KALDI

Milli atlet Yasmani Copello, 50.72'lik derecesiyle serisini 8'inci tamamladı.

Milli atlet Berke Akçam da 49.48'lik derecesiyle serisini 5'inci bitirdi.

Yarı finale kalan 18 sporcu arasına giremeyen iki milli atlet, salı günü TSİ 12.20'de yarı finalde yer alabilmek için repesaj mücadelesine çıkacak.


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