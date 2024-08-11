Olimpiyatlarda Türkiye kaç madalya kazandı? Olimpiyatlarda madalya kazanan Türk sporcular kimler?
Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’na Türkiye, 101 sporcuyla katıldı. Birçok branşta yarışan Türk sporcuların kazandığı madalya sayısı ise merak konusu oldu. Peki, Olimpiyatlarda Türkiye kaç madalya kazandı? Olimpiyatlarda madalya kazanan Türk sporcular kimler?
Paris Yaz Olimpiyatları’nda madalya sayısında zirvede ABD yer alıyor. Amerika 33 altın madalya, 39 gümüş ve 39 bronz madalya olmak üzere toplam 111 madalya kazandı. Amerika’yı toplam 83 madalya sayısıyla Çin, ve 48 madalya sayısıyla Avustralya takip ediyor. Peki, Olimpiyatlarda Türkiye kaç madalya kazandı? Olimpiyatlarda madalya kazanan Türk sporcular kimler?
OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE KAÇ MADALYA KAZANDI?
10 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla olimpiyatların tamamlanmasına 2 gün kala Türkiye 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.
Madalya getiren branşlar ise atıcılık, okçuluk, güreş, boks oldu. Filenin Sultanları takım olarak ülkemizi olimpiyatlarda temsil ederken Brezilya ile bronz madalya mücadelesi verecek.
Milli güreşçi Taha Akgül’de Serbest Stil 125 kg Bronz Madalya karşılaşmasına çıkacak. Madalya kazanan sporcularımız şu şekilde;
Şevval İlayda Tarhan - Yusuf Dikeç (Atıcılık) - Gümüş Madalya
Buse Naz Çakıroğlu (Boks) Gümüş Madalya
Mete Gazoz - Ulaş Berkim Tümer - Abdullah Yıldırmış (Okçuluk) - Bronz Madalya
Buse Tosun Çavuşoğlu - (Güreş) - Bronz Madalya
Esra Yıldız Kahraman - (Boks) - Bronz Madalya
Hatice Akbaş - (Boks) - Gümüş Madalya
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