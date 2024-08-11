Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde Çin liderliğe yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününün sonunda 39 altın, 27 gümüş, 24 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında ABD'yi geçerek liderliğe yükseldi.
Paris'teki oyunların 15. gününde 6 altın,1bronz madalya kazanan Çin, toplamda madalya sayısını 90'a çıkardı.
ABD, günü 5 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamlayarak madalya sayısında 122'ye ulaştı ancak altın madalya sayısında Çin'in gerisinde kaldığı için ikinci sıraya geriledi.
Avustralya, 18 altın, 18 gümüş, 14 bronzla üçüncü, Japonya ise 18 altın, 12 gümüş, 13 bronzla dördüncü sırada günü tamamladı.
TÜRKİYE LİSTEDE 64. SIRADA
Oyunlarda 15 gün sonunda 90 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken Türkiye, 3 gümüş, 5 bronz madalyayla listede 64. sırada yer aldı.
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