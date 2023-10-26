Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:12

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:12

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in beşinci haftasında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu Mücadele S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Ligde iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor. Anadolu Efes averajla 11'inci, Olympiakos da 9'uncu sırada yer alıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 806. RANDEVU

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 806. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 805 karşılaşmada 457 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 558. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu.