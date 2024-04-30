Olympiakos - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olympiakos, EuroLeague play-off turu çeyrek final üçüncü maçında kendi evinde Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
EuroLeague'de play-off heyecanı sürüyor.
Christos Pappas yönetimindeki Olympiakos, kendi evinde Roger Grimau'nun ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
OLYMPİAKOS - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
OLYMPİAKOS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
1-1 eşitlik bulunan seride üç galibiyete ulaşan ekip Dörtlü Final bileti alacak.
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