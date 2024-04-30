Olympiakos - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympiakos, EuroLeague play-off turu çeyrek final üçüncü maçında kendi evinde Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:28
Olympiakos - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de play-off heyecanı sürüyor.

Christos Pappas yönetimindeki Olympiakos, kendi evinde Roger Grimau'nun ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

OLYMPİAKOS - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

OLYMPİAKOS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

1-1 eşitlik bulunan seride üç galibiyete ulaşan ekip Dörtlü Final bileti alacak.


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