Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de play-off'u garantiledi!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de play-off'a kalmayı garantiledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 23:55
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de play-off'u garantiledi!
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 2023-2024 normal sezonunda bitime iki hafta kala play-off'a kalmayı garantiledi.

THY EuroLeauge'nin 33. haftasında Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Barcelona'ya 92-89 kaybetti.

Maccabi'nin kaybetmesiyle birlikte, ikili averajda İsrail ekibinden önde olan Fenerbahçe, play-off'u garantiledi.


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