Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de play-off'u garantiledi!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 23:55

Güncelleme: 04.04.2024 - 23:55

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 2023-2024 normal sezonunda bitime iki hafta kala play-off'a kalmayı garantiledi.



THY EuroLeauge'nin 33. haftasında Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Barcelona'ya 92-89 kaybetti.



Maccabi'nin kaybetmesiyle birlikte, ikili averajda İsrail ekibinden önde olan Fenerbahçe, play-off'u garantiledi.