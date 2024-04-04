Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de play-off'u garantiledi!
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de play-off'a kalmayı garantiledi.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 2023-2024 normal sezonunda bitime iki hafta kala play-off'a kalmayı garantiledi.
THY EuroLeauge'nin 33. haftasında Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Barcelona'ya 92-89 kaybetti.
Maccabi'nin kaybetmesiyle birlikte, ikili averajda İsrail ekibinden önde olan Fenerbahçe, play-off'u garantiledi.
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