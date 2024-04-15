Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde!

Yayınlanma: 15.04.2024 - 15:45

Güncelleme: 15.04.2024 - 15:45

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, ilk çalışmasını yaptı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öğle saatlerinde başladı.

2-1 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de çıkan oyuncular antrenmanda rejenerasyon programı uyguladı.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Joshua King ve Cengiz Ünder idmanın tamamında takımla çalıştı.

Sarı-lacivertlilerde ameliyat olan Jayden Oosterwolde'nin dışında tek eksik Mert Hakan Yandaş.